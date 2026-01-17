Akhir Musim, Oliver Glasner Pamit dari Crystal Palace, Rumor ke Manchester United Menguat

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Oliver Glasner memastikan akan meninggalkan kursi pelatih Crystal Palace pada akhir musim ini, seiring berakhirnya kontraknya bersama klub London tersebut. Pelatih asal Austria itu memutuskan tidak memperpanjang masa baktinya di Selhurst Park.

Pernyataan Glasner muncul di tengah derasnya rumor yang mengaitkan namanya dengan posisi pelatih Manchester United. Dia mengakui keinginannya mencari tantangan baru sudah disampaikan kepada manajemen klub sejak beberapa bulan lalu.

“Saya sudah memberi tahu klub sejak beberapa bulan lalu bahwa saya menginginkan tantangan baru,” ujar Glasner, Jumat (16/1).

Menjelang laga akhir pekan melawan Sunderland, pelatih berusia 51 tahun itu menegaskan musim panas menjadi momen yang tepat untuk membuka lembaran baru dalam karier kepelatihannya.

Keputusan Glasner disebut tak lepas dari ketidakpuasan terhadap kebijakan rekrutmen Crystal Palace dalam beberapa jendela transfer terakhir. Dia menilai klub gagal menjaga momentum setelah keberhasilan menjuarai Piala FA musim lalu.

Kekecewaan itu kian terasa setelah Palace tersingkir dari Piala FA musim ini. Akhir pekan lalu, tim yang menurunkan banyak pemain lapis kedua kalah dari klub non-liga, Macclesfield, di babak ketiga.

Baca Juga: Manchester United Resmi Tunjuk Michael Carrick hingga Akhir Musim

Kekalahan di Moss Rose tersebut sekaligus mengakhiri upaya Crystal Palace mempertahankan gelar Piala FA yang diraih musim lalu.

Di Liga Inggris, performa Palace juga belum sepenuhnya stabil. Mereka saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen sementara, sambil menghadapi tantangan tambahan tampil di kompetisi Eropa musim ini.