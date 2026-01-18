Perkuat Lini Belakang, Manchester City Sepakat Datangkan Marc Guehi dari Crystal Palace

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City dilaporkan selangkah lagi mendapatkan bek timnas Inggris Marc Guehi pada bursa transfer musim dingin 2026.

The Citizens disebut telah mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace terkait kepindahan sang pemain.

Pakar transfer internasional Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Palace telah menerima tawaran Manchester City dengan nilai transfer sekitar 20 juta pound sterling atau setara Rp452 miliar.

“Tawaran telah diterima oleh Crystal Palace. Marc Guehi setuju pindah ke Manchester City,” tulis Romano melalui akun X miliknya, Jumat (16/1).

Kehadiran Guehi diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan City yang tengah mengalami krisis cedera. Pep Guardiola membutuhkan tambahan tenaga di sektor belakang demi menjaga konsistensi performa tim di paruh kedua musim.

Guehi bukan sosok asing di Premier League. Bek berusia 25 tahun itu merupakan kapten sekaligus pemain kunci Crystal Palace.

Musim lalu, dia bahkan menjadi bagian penting saat The Eagles menorehkan sejarah dengan menjuarai Piala FA, seusai menundukkan Manchester City di partai final.

Palace juga kembali mengalahkan City pada ajang Community Shield awal musim ini.