Persib Bandung Pinjamkan Dua Pemain Ini ke Persik Kediri

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi meminjamkan dua pemain bersaudara, Rezaldi Hehanussa dan Hamra Hehanussa, ke Persik Kediri pada bursa transfer tengah musim yang dibuka 16 Januari.

Kedua pemain akan memperkuat Macan Putih dengan status pinjaman hingga akhir musim BRI Super League 2025/26 atau selama enam bulan ke depan.

Keputusan peminjaman ini diambil karena Rezaldi dan Hamra kesulitan mendapatkan menit bermain di skuat Maung Bandung akibat ketatnya persaingan internal.

Rezaldi harus bersaing di sektor bek kiri dengan Alfeandra Dewangga dan Eliano Reijnders, sementara Hamra menghadapi kompetisi berat di lini belakang menyusul kehadiran Julio Cesar dan Patricio Matricardi.

Persib menilai kedua pemain memiliki kualitas yang mumpuni dan perlu mendapatkan jam terbang yang cukup agar perkembangan mereka tetap terjaga.

“Jam terbang adalah bagian penting dari perjalanan pemain. Selama enam bulan ke depan, kami berharap keduanya bisa tampil reguler, menjaga konsistensi, dan kembali dengan pengalaman yang semakin matang,” kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan dilansir dari ileague.id pad Minggu (18/1).

Sepanjang musim ini, Rezaldi Hehanussa baru sekali tampil bersama Persib, yakni saat masuk sebagai pemain pengganti dalam laga tandang melawan PSIM Yogyakarta pada 24 Agustus 2025.

Sementara itu, Hamra Hehanussa belum sekalipun mendapatkan kesempatan bermain sejak direkrut pada awal musim oleh pelatih Bojan Hodak.