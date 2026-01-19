Carrick Ogah Euforia Seusai MU Tekuk Man City, Singgung Soal Standar Performa

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Pelatih interim Manchester United Michael Carrick memilih bersikap tenang meski sukses mengantar timnya menumbangkan rival sekota Manchester City pada lanjutan Liga Inggris 2025/26.

Carrick menegaskan kemenangan tersebut tidak boleh membuat timnya larut dalam euforia berlebihan. Menurut dia, performa impresif seperti itu justru harus dijadikan standar, bukan sekadar momen sesaat.

“Saya tidak sedang terbawa suasana. Ini baru satu hasil, tetapi perasaan seperti ini perlu menjadi hal yang rutin dengan tingkat performa seperti itu,” kata Carrick.

Manchester United tampil solid saat menjamu Manchester City di Stadion Old Trafford pada pekan ke-22 Liga Inggris. Setan Merah menang meyakinkan dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan tuan rumah dicetak Bryan Mbeumo pada menit ke-65 dan Patrick Dorgu pada menit ke-76. Tambahan tiga poin tersebut membawa MU naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 35 poin.

Kemenangan atas Manchester City juga memperpanjang catatan positif Carrick selama menjabat sebagai pelatih interim. Hingga kini, dia belum sekalipun merasakan kekalahan bersama MU.

Carrick mengakui kemenangan tersebut terasa spesial, terlebih persiapan tim dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Meski demikian, dia menilai konsistensi permainan tetap menjadi hal utama yang harus dijaga.

“Hari ini memang istimewa. Kami menyusun semuanya dengan cepat dan mencoba memberi pengaruh pada tim. Ada ikatan emosional yang kuat antara staf dan pemain terkait apa yang ingin kami lakukan,” ujarnya.