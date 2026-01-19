Persib Bandung Pimpin Klasemen Paruh Musim, Bojan Hodak Bicara Soal Tekanan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menutup paruh pertama BRI Super League 2025/26 dengan status pemuncak klasemen. Namun, tantangan sesungguhnya justru menanti di putaran kedua, ketika tim-tim pesaing berupaya menjatuhkan Maung Bandung agar gagal mencetak hattrick juara liga.

Tekanan besar pun tak terhindarkan. Ekspektasi tinggi dari publik dan suporter mengiringi langkah Persib yang tampil konsisten sepanjang paruh musim.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku sudah sangat terbiasa dengan situasi tersebut. Menurut pelatih asal Kroasia itu, bermain di Persib berarti hidup berdampingan dengan tekanan setiap saat.

“Bermain di Persib, setiap pertandingan selalu ada tekanan. Orang-orang berekspektasi tinggi karena sekarang kami bisa memenangkan setiap pertandingan,” ujar Hodak, Minggu (18/1).

Dia menilai tekanan tersebut bukan lagi hal baru bagi skuadnya. Selama tiga tahun terakhir, Persib disebut sudah terbiasa berada dalam sorotan.

“Ini sesuatu yang buat kami sudah terbiasa. Kami sudah sehari-hari hidup seperti ini dalam tiga tahun. Hal yang normal di Persib,” lanjutnya.

Memasuki putaran kedua, Hodak memprediksi persaingan akan semakin ketat. Sejumlah klub disebut siap menjadi batu sandungan bagi Persib dalam perburuan gelar.

Borneo FC Samarinda, Persija Jakarta, Malut United FC, hingga Persebaya Surabaya masuk dalam daftar pesaing serius. Selain itu, Dewa United Banten FC juga dinilai berpotensi memberi kejutan.