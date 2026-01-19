Misi Keluar dari Zona Merah, Persis Solo Tambah Amunisi, Datangkan Kiper Asal Serbia

jateng.jpnn.com, SOLO - Menjelang putaran kedua atau pekan ke-18 BRI Super League 2025/26, Persis Solo bergerak cepat memperkuat skuad. Laskar Sambernyawa resmi memperkenalkan dua pemain asing anyar pada Minggu (18/1) malam.

Dua rekrutan tersebut adalah penjaga gawang Vukasin Vranes dan bek tengah Dusan Mijic. Menariknya, kedua pemain sama-sama berasal dari Serbia dan diplot untuk memperkuat lini pertahanan Persis.

Kehadiran Vukasin Vranes diharapkan menambah opsi di bawah mistar gawang Persis. Kiper berusia 26 tahun itu sebelumnya memperkuat FK FAP Priboj yang berlaga di Mozzart Bet Prva Liga, kompetisi sepak bola di Serbia.

Vranes mengaku antusias bisa bergabung dengan Persis dan tak sabar merasakan atmosfer kompetisi sepak bola Indonesia.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menjadi bagian dari klub ini. Saya tahu Persis Solo adalah salah satu klub terbesar di Indonesia, dengan penggemar yang hebat,” ujar Vranes.

Dia optimistis Persis mampu mencapai target utama musim ini, yakni bertahan di liga.

“Saya pikir kita akan mencapai tujuan kita untuk tetap selamat di liga ini hingga akhir musim,” lanjutnya.

Vranes juga menegaskan siap memberikan performa terbaik demi membantu Persis keluar dari zona tidak aman.