Persib Bandung Lepas Dua Pemain, Hodak Tegaskan Tak Ada Perombakan Besar
jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memilih bergerak hati-hati di bursa transfer jelang putaran kedua BRI Super League 2025/26.
Setelah memastikan diri sebagai juara paruh musim, Maung Bandung tak berniat melakukan perombakan besar dalam komposisi pemain.
Persib baru saja melepas dua pemainnya, Rezaldi Hehanussa dan Hamra Hehanussa, dengan status pinjaman ke Persik Kediri.
Meski begitu, pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan perubahan skuad hanya akan dilakukan secara terbatas.
Hodak mengungkapkan timnya kemungkinan hanya akan mendatangkan satu hingga dua pemain baru untuk menutup kekurangan yang masih ada.
“Kami melakukan pergantian besar-besaran di awal musim. Saya merasa ada satu sampai dua pemain yang penampilannya membuat kami tidak terlalu senang,” kata Hodak, Senin (19/1).
Pelatih asal Kroasia itu memastikan perubahan yang dilakukan tidak akan bersifat masif.
“Karena itu kami akan melakukan perubahan, tetapi tidak terlalu banyak. Saya kira tidak akan ada banyak perubahan,” lanjutnya.
Persib memilih langkah tenang jelang putaran kedua. Bojan Hodak menegaskan Maung Bandung tak akan banyak berubah meski persaingan makin ketat.
