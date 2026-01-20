Mourinho Bantah Isu Kembali ke Real Madrid: Jangan Libatkan Saya dalam Sinetron

jateng.jpnn.com, MADRID - Jose Mourinho dengan tegas membantah spekulasi yang mengaitkannya dengan kemungkinan kembali melatih Real Madrid.

Pelatih asal Portugal itu menyebut rumor tersebut tak lebih dari sinetron yang kerap muncul setiap kali kursi pelatih Los Blancos diliputi ketidakpastian.

“Jangan libatkan saya dalam sinetron. Ada banyak sinetron yang bagus, tetapi itu terlalu lama. Anda bisa melewatkan satu atau dua episode, lalu kehilangan alurnya. Jangan libatkan saya, saya tidak menonton sinetron,” ujar Mourinho, dikutip dari talkSPORT, Selasa.

Isu kepulangan Mourinho mencuat setelah Real Madrid memutuskan berpisah dengan Xabi Alonso pekan lalu. Padahal, pelatih asal Spanyol itu baru menangani tim selama tujuh bulan.

Manajemen Madrid kemudian menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pelatih anyar. Mantan bek Los Blancos tersebut sebelumnya melatih tim Castilla selama setengah musim. Namun, dalam pengumuman resminya, Madrid tidak menyebutkan durasi kontrak Arbeloa.

Situasi tersebut memicu munculnya berbagai spekulasi terkait calon pelatih Madrid selanjutnya. Sejumlah nama pelatih papan atas Eropa kembali dikaitkan dengan klub raksasa Spanyol itu.

Media Eropa menyebut Jurgen Klopp hingga mantan pelatih Chelsea Enzo Maresca sebagai kandidat potensial. Nama Mourinho pun ikut disebut sebagai salah satu opsi.

Mourinho sendiri pernah menangani Real Madrid pada periode 2010–2013. Bersama Los Blancos, dia mempersembahkan satu gelar Liga Spanyol, satu Copa del Rey, dan satu Piala Super Spanyol.