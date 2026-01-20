Konon Eks PSG Layvin Kurzawa Sudah Berada di Indonesia, Siap Gabung Persib Bandung?

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer musim dingin. Mantan bek Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa dikabarkan kian dekat untuk bergabung dengan Persib Bandung.

Media ternama Prancis, L’Equipe, melaporkan pada Selasa (20/1) bahwa Kurzawa, yang kini berstatus agen bebas, sedang berada di Indonesia dan menjalani proses penjajakan kontrak bersama Persib.

“Setelah kontraknya bersama Boavista berakhir pada musim lalu, pemain bertahan Layvin Kurzawa bersiap memulai karier di Indonesia,” tulis L’Equipe.

Media tersebut juga menyebut proses negosiasi antara Kurzawa dan Persib sudah memasuki tahap akhir.

“Pemain Prancis, mantan pemain PSG dan AS Monaco, makin dekat untuk menjalin kontrak dengan Persib Bandung pada akhir pekan ini dengan durasi kontrak hingga akhir musim,” lanjut laporan tersebut.

Jika resmi bergabung, bek berusia 33 tahun itu bakal menjadi tambahan amunisi penting bagi skuad asuhan Bojan Hodak yang tengah membidik prestasi di BRI Super League sekaligus AFC Champions League 2.

Kehadiran Kurzawa juga disebut-sebut berkaitan dengan situasi Federico Barba. Bek asal Italia tersebut berpotensi meninggalkan Maung Bandung pada bursa transfer musim dingin.

Barba dikabarkan diminati klub Serie B dan terbuka dengan kemungkinan kembali ke Italia. Bahkan, pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya mengakui keinginannya pulang ke Negeri Pizza demi alasan keluarga.