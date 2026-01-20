Siap Bawa Indonesia Tampil di Piala Dunia 2030, John Herdman: Ini Garuda yang Baru

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih kepala baru timnas Indonesia John Herdman menyebut skuad Merah Putih sebagai 'Garuda yang baru'. Pernyataan itu disampaikan Herdman dalam wawancara eksklusif yang tayang di kanal YouTube resmi timnas Indonesia, Senin.

Pelatih asal Inggris tersebut menegaskan ambisinya membawa timnas Indonesia naik ke level berikutnya, yakni tampil di Piala Dunia 2030. Turnamen tersebut memiliki makna simbolis karena menjadi edisi satu abad Piala Dunia.

Herdman mengaku sangat bersemangat menatap target tersebut, terlebih setelah Indonesia gagal meloloskan diri ke Piala Dunia 2026.

“Ini tanggung jawab besar. Saya senang melihat orang tumbuh dan berkembang sebagai guru, siap naik ke level berikutnya. Dan semoga warisan saya adalah membantu proses itu. Ini Garuda yang baru,” ujar Herdman.

Pelatih berusia 50 tahun itu resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu, 3 Januari. Dia kemudian tiba di Indonesia pada 10 Januari, sebelum diperkenalkan secara resmi kepada publik pada Selasa, 13 Januari.

Timnas Indonesia menjadi tim senior kelima yang ditangani Herdman sepanjang karier kepelatihannya. Sebelumnya, ia pernah melatih timnas putri Selandia Baru, timnas putri Kanada, timnas putra Kanada, serta klub MLS Toronto FC.

Di tengah mimpi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia, Herdman dinilai banyak pihak sebagai sosok yang tepat. Rekam jejaknya di level internasional terbilang mentereng.

Dia membawa timnas putri Selandia Baru tampil di Piala Dunia Putri 2007 dan 2011. Bersama timnas putri Kanada, Herdman memimpin saat Kanada menjadi tuan rumah Piala Dunia Putri 2015.