Dua Pemain Asal Serbia Ini Nyaman di Latihan Perdana, Persis Solo Siap Bangkit

jateng.jpnn.com, SOLO - Dua pemain asing anyar milik Persis Solo asal Serbia, Dusan Mijic dan Vukasin Vranes, mengaku senang menjalani latihan perdana bersama Laskar Sambernyawa di Lapangan Pusporenggo, Boyolali, Senin (19/1).

Sebelum latihan dimulai, Mijic dan Vranes mendapat sambutan dari para pemain Persis yang kini diasuh pelatih kepala Milomir Seslija.

Keduanya kemudian memperkenalkan diri sebelum mengikuti program latihan yang telah disiapkan tim pelatih.

Mijic mengaku mendapatkan kesan sangat positif pada sesi latihan pertamanya. Bek berusia 32 tahun itu merasa diterima dengan baik oleh seluruh pemain, pelatih, dan ofisial tim.

“Latihan pertama saya bersama tim sangat mengesankan. Mereka menerima saya dengan sangat baik. Pelatih dan ofisial juga menyambut saya dengan ramah. Saya merasa sangat didukung bergabung dengan tim ini,” ujar Mijic.

Mijic direkrut Persis dari klub Uzbekistan FC Qizilqum. Selama satu musim membela klub tersebut, mantan pemain Timnas Serbia U-18 itu mencatatkan 29 penampilan dengan 27 kali tampil sebagai starter di Liga Uzbekistan.

Baca Juga: Persis Solo Harus Bangkit di Putaran Kedua BRI Super League

Menurut Mijic, kondisi latihan di Persis sangat mendukung dan atmosfer tim terasa positif. Dia bertekad memberikan kontribusi maksimal untuk membantu tim bangkit.

“Kondisi latihan sangat bagus dan saya sangat senang berada di sini. Para pemain luar biasa dan saya akan melakukan yang terbaik untuk tim, klub, para penggemar, dan kota ini,” tuturnya.