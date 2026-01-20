Persis Solo Datangkan Pemain Baru Asal Serbia Lagi, Ini Sosoknya

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo kembali menambah amunisi asing jelang bergulirnya kompetisi BRI Super League 2025/2026. Kali ini, Laskar Sambernyawa resmi mendatangkan gelandang serang asal Serbia, Miroslav Maricic, untuk memperkuat lini tengah tim.

Kehadiran Maricic diharapkan mampu menambah kreativitas dan daya gedor Persis, terutama dalam upaya keluar dari zona degradasi dan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pemain berusia 28 tahun itu terakhir membela FK Radnik Bijeljina yang berlaga di Liga Premier Bosnia dan Herzegovina. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa diharapkan bisa menjadi nilai tambah bagi Persis Solo.

Dalam pernyataannya, Maricic mengaku antusias dan tidak sabar untuk segera membela Laskar Sambernyawa. Dia menegaskan target utamanya bersama Persis adalah mengubah situasi tim dan memastikan Persis tetap berlaga di Super League.

“Saya datang ke Persis karena ingin mengubah situasi tim bersama para pemain lainnya. Saya optimis bisa membantu Persis untuk tetap berkompetisi di Liga ini,” kata Maricic, Senin (19/1).

Maricic memastikan akan memberikan performa maksimal di setiap pertandingan. Dia juga mengajak rekan setimnya untuk terus percaya diri dan menjaga kekompakan tim.

Menurutnya, dengan kerja keras dan semangat kolektif, Persis memiliki kemampuan untuk bersaing dengan klub-klub papan atas.

“Persis adalah salah satu klub terbesar di negara ini, jadi kami harus berusaha untuk terus berada di Liga ini. Jika kami ingin mengubah situasi, kami harus bekerja keras dan memberikan 100 persen di setiap latihan dan pertandingan,” jelasnya.