Teja Paku Alam Optimistis Persib Bandung Raih Tiga Poin saat Hadapi PSBS Biak

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam menegaskan kesiapan timnya jelang menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-18 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1) pukul 19.00 WIB.

Teja menyebut laga tersebut menjadi momentum penting bagi Persib untuk membuka putaran kedua dengan hasil maksimal.

“Kami siap. Ini pertandingan pertama di putaran kedua dan kami akan berusaha meraih hasil terbaik,” ujar Teja.

Menjelang laga tersebut, Persib Bandung datang dengan modal tren positif. Dalam tiga pertemuan terakhir menghadapi PSBS Biak, skuad Maung Bandung belum pernah menelan kekalahan.

Pada pertemuan terakhir di putaran pertama, Persib bahkan sukses menaklukkan PSBS Biak dengan skor meyakinkan 3-0 saat melakoni laga tandang di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Meski demikian, Teja menegaskan catatan positif tersebut tidak bisa dijadikan patokan utama.

Menurutnya, baik Persib maupun PSBS Biak sama-sama melakukan pembenahan memasuki putaran kedua.

“Alhamdulillah di putaran pertama kami bisa menang. Namun, mereka juga berbenah, kami juga berbenah. Mudah-mudahan hasil positif bisa kami raih lagi di putaran kedua ini,” katanya.