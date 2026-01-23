JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Teja Paku Alam Optimistis Persib Bandung Raih Tiga Poin saat Hadapi PSBS Biak

Teja Paku Alam Optimistis Persib Bandung Raih Tiga Poin saat Hadapi PSBS Biak

Jumat, 23 Januari 2026 – 09:18 WIB
Teja Paku Alam Optimistis Persib Bandung Raih Tiga Poin saat Hadapi PSBS Biak - JPNN.com Jateng
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: Diamnbil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam menegaskan kesiapan timnya jelang menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-18 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1) pukul 19.00 WIB.

Teja menyebut laga tersebut menjadi momentum penting bagi Persib untuk membuka putaran kedua dengan hasil maksimal.

“Kami siap. Ini pertandingan pertama di putaran kedua dan kami akan berusaha meraih hasil terbaik,” ujar Teja.

Baca Juga:

Menjelang laga tersebut, Persib Bandung datang dengan modal tren positif. Dalam tiga pertemuan terakhir menghadapi PSBS Biak, skuad Maung Bandung belum pernah menelan kekalahan.

Pada pertemuan terakhir di putaran pertama, Persib bahkan sukses menaklukkan PSBS Biak dengan skor meyakinkan 3-0 saat melakoni laga tandang di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Meski demikian, Teja menegaskan catatan positif tersebut tidak bisa dijadikan patokan utama.

Baca Juga:

Menurutnya, baik Persib maupun PSBS Biak sama-sama melakukan pembenahan memasuki putaran kedua.

“Alhamdulillah di putaran pertama kami bisa menang. Namun, mereka juga berbenah, kami juga berbenah. Mudah-mudahan hasil positif bisa kami raih lagi di putaran kedua ini,” katanya.

Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam menegaskan kesiapan timnya jelang menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-18 Super League.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persib teja paku alam bri super league persib vs psbs biak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU