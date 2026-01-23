Sore Ini Persis Solo Hadapi Borneo FC, Bisakah Raih 3 Poin?

jateng.jpnn.com, SOLO - Pelatih Persis Solo Milomir “Milo” Seslija menegaskan tim asuhannya membidik hasil maksimal saat menghadapi Borneo FC pada pekan ke-18 Super League di Stadion Manahan, Solo, Jumat (23/1) pukul 15.30 WIB.

Milo menekankan pertandingan menghadapi Pesut Etam merupakan laga krusial sekaligus ajang pembuktian bagi pemain anyar Persis Solo.

“Kami akan berkonsentrasi penuh terhadap kualitas permainan kami sendiri dan tidak akan terpengaruh dengan kondisi lawan. Tiga pemain baru kami dari asing sudah menunjukkan progres, dan saya berharap mereka bisa tampil maksimal,” ujar Milo.

Pelatih berkebangsaan Bosnia-Herzegovina itu menambahkan, kondisi tim saat ini sedang membaik dan menunjukkan peningkatan signifikan selama sesi latihan.

Dukungan penuh suporter di kandang diyakini akan menambah motivasi Sho Yamamoto dan rekan-rekan untuk meraih poin penuh.

Milo juga menegaskan banyak perubahan telah dilakukan di komposisi tim. Menurutnya, Persis Solo harus berani berubah agar bisa melangkah maju dan memperbaiki performa.

“Kami percaya diri karena bermain di kandang. Kami tidak akan menyerah dan akan berjuang lebih keras lagi untuk meraih hasil maksimal. Kami sudah menganalisis masalah tim dan kini siap menjadi tim baru yang lebih berani melangkah ke arah yang lebih baik,” kata Milo. (Jpnn)