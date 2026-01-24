Alasan Shayne Pattynama Bergabung Persija Jakarta

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menambah amunisi penting di sektor pertahanan. Macan Kemayoran resmi mendatangkan bek kiri Shayne Pattynama dengan durasi kontrak 2,5 tahun plus opsi perpanjangan.

Pemain berusia 27 tahun itu mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama klub ibu kota. Dia menyebut bergabung dengan Persija sebagai sebuah kebanggaan besar dalam kariernya.

“Saya sangat antusias dengan tantangan ini. Bisa bergabung dengan klub sebesar Persija adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Jadi saya benar-benar sangat bersemangat,” ujar Shayne, Jumat (23/1).

Tak sekadar datang, Shayne langsung memasang target tinggi. Dia optimistis Persija punya peluang besar untuk menjuarai BRI Super League 2025/2026.

“Target utama tentu saja menjadi juara. Posisi kami di klasemen cukup baik dan dekat dengan papan atas. Target kami adalah memenangkan liga, memenangkan sebanyak mungkin pertandingan, dan menunjukkan bahwa Persija adalah klub yang pantas menjadi juara. Saya akan berjuang dan bekerja keras untuk mencapainya bersama tim,” tegasnya.

Direktur Persija, Mohammad Prapanca, menilai kehadiran Shayne menjadi bagian penting dari rencana besar klub membentuk skuad yang solid dan kompetitif.

“Shayne adalah sosok dengan pengalaman yang kami butuhkan. Kehadirannya kami yakini akan memberi kontribusi nyata, memperkuat kualitas permainan maupun kedalaman skuad. Kehadirannya menjadi bagian dari visi Persija untuk menghadirkan tim yang kompetitif, solid, dan siap menatap setiap tantangan musim ini dengan mental juara,” kata Prapanca.

Shayne Pattynama lahir pada 11 Agustus 1998 dan mengawali karier sepak bolanya di akademi Ajax serta Utrecht Junior. Karier profesionalnya dimulai bersama klub Belanda, Telstar, pada 2019–2021.