Persis Solo Kalah Lagi, Begini Kata Coach Milo

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo gagal mewujudkan target meraih poin penuh pada laga perdana putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Manahan, Jumat (23/1), Laskar Sambernyawa harus mengakui keunggulan tamunya dengan skor tipis 0-1.

Gol tunggal kemenangan Pesut Etam dicetak Mariano Peralta pada menit ke-15. Gol itu lahir dari kelengahan lini belakang Persis yang gagal melakukan penjagaan ketat di kotak penalti.

Persis sebenarnya sempat membangkitkan harapan publik Manahan. Pemain asing anyar, Dusan Mijic, berhasil menjebol gawang Borneo FC setelah memanfaatkan situasi bola mati dari tendangan bebas Miroslav Maricic.

Namun, kegembiraan itu sirna setelah VAR menyatakan Mijic sudah berada dalam posisi offside.

Kekalahan ini menjadi yang ke-12 bagi Persis musim ini. Tambahan nol poin membuat posisi mereka tak beranjak di papan bawah klasemen.

Hingga pekan ke-18, Persis baru mengoleksi 10 poin dari dua kemenangan dan empat hasil imbang, menempatkan mereka di peringkat ke-16 dari 18 kontestan.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija tak menutupi kekecewaannya. Menurut dia, kekalahan ini terasa pahit karena timnya tampil dominan, terutama di babak kedua.