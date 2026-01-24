JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persis Solo Kalah Lagi, Begini Kata Coach Milo

Persis Solo Kalah Lagi, Begini Kata Coach Milo

Sabtu, 24 Januari 2026 – 11:50 WIB
Persis Solo Kalah Lagi, Begini Kata Coach Milo - JPNN.com Jateng
Menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Manahan, Jumat (23/1), Persis Solo harus mengakui keunggulan tamunya dengan skor tipis 0-1. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo gagal mewujudkan target meraih poin penuh pada laga perdana putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Manahan, Jumat (23/1), Laskar Sambernyawa harus mengakui keunggulan tamunya dengan skor tipis 0-1.

Gol tunggal kemenangan Pesut Etam dicetak Mariano Peralta pada menit ke-15. Gol itu lahir dari kelengahan lini belakang Persis yang gagal melakukan penjagaan ketat di kotak penalti.

Baca Juga:

Persis sebenarnya sempat membangkitkan harapan publik Manahan. Pemain asing anyar, Dusan Mijic, berhasil menjebol gawang Borneo FC setelah memanfaatkan situasi bola mati dari tendangan bebas Miroslav Maricic.

Namun, kegembiraan itu sirna setelah VAR menyatakan Mijic sudah berada dalam posisi offside.

Kekalahan ini menjadi yang ke-12 bagi Persis musim ini. Tambahan nol poin membuat posisi mereka tak beranjak di papan bawah klasemen.

Baca Juga:

Hingga pekan ke-18, Persis baru mengoleksi 10 poin dari dua kemenangan dan empat hasil imbang, menempatkan mereka di peringkat ke-16 dari 18 kontestan.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija tak menutupi kekecewaannya. Menurut dia, kekalahan ini terasa pahit karena timnya tampil dominan, terutama di babak kedua.

Begini komentar coach Milo setelah Persis Solo kalah dari Borneo FC.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo persis persis vs borneo borneo fc Milomir Seslija bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU