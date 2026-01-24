John Herdman Sambut Positif Pemain Diaspora Main di Liga Indonesia, Begini Alasannya

JPNN.com

Sabtu, 24 Januari 2026 – 12:15 WIB
John Herdman saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tak melihat kepulangan para pemain diaspora ke kompetisi domestik sebagai langkah mundur. Justru sebaliknya, dia menilai hal itu memberi dampak besar bagi kekuatan skuad Garuda.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pemain keturunan Indonesia merapat ke klub-klub BRI Super League. Nama-nama seperti Jordi Amat, Rafael Struick, hingga Shayne Pattynama kini merumput di Tanah Air.

Menurut Herdman, keputusan para pemain yang sebelumnya berkarier di Eropa untuk bermain di Indonesia akan membantu proses adaptasi terhadap kondisi pertandingan di sini.

“Tentunya itu sangat penting untuk memberi perasaan berbeda, dan memberi standar. Bagi pemain, mereka juga bisa terbiasa dengan kondisi di sini karena kondisi di sini sangat unik, panasnya dan kelembabannya,” ujar Herdman, Sabtu (24/10.

Dia menilai latihan dan pertandingan rutin di Indonesia akan meningkatkan daya tahan serta keseimbangan fisik para pemain diaspora. Hal itu dinilai krusial untuk menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia.

“Jadi jika para pemain Eropa berlatih di sini secara konsisten, akan sangat penting untuk toleransi dan keseimbangan mereka, dan ini memberi kedalaman yang dibutuhkan untuk skuad kami,” lanjut pelatih asal Inggris tersebut.

Timnas Indonesia di bawah arahan Herdman akan menghadapi ujian perdana di ajang FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta pada Maret mendatang. Herdman pun mulai memetakan kekuatan calon lawan.

Dia mengaku sudah cukup mengenal Saint Kitts and Nevis dari pengalamannya melatih di kawasan Concacaf. Sementara itu, Bulgaria disebutnya sedang memulai era baru bersama pelatih anyar.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tak melihat kepulangan para pemain diaspora ke kompetisi domestik sebagai langkah mundur.
