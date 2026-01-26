Aroma Positif dari Rekrutan Baru Persija Jakarta Seusai Tekuk Madura United

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Dua pemain anyar Persija Jakarta, Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie, mulai menunjukkan kontribusi positif dalam perjalanan Macan Kemayoran di BRI Super League 2025/26.

Keduanya turut ambil bagian saat Persija menundukkan Madura United FC dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (23/1).

Alaeddine Ajaraie mendapat kesempatan tampil lebih dulu. Pemain asal Maroko itu masuk pada menit ke-70 menggantikan Witan Sulaeman. Dipasang di sisi kiri serangan, Ajaraie langsung memberi warna berbeda.

Dia tak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga menunjukkan kecerdasan membaca permainan. Beberapa kali Ajaraie terlihat cermat memilih momentum, kapan menusuk ke ruang kosong dan kapan melepas umpan untuk menjaga alur serangan tetap hidup.

“Saya ingin memberikan lebih untuk tim. Insyaallah ke depannya saya akan melakukan segalanya untuk membawa Persija ke posisi yang lebih baik,” ujar Ajaraie usai laga.

Sementara itu, Fajar Fathurrahman masuk pada menit ke-83 menggantikan Ilham Rio Fahmi di posisi bek kanan. Meski bermain singkat, Fajar tampil disiplin dan tenang.

Dia mampu menjaga area pertahanan Persija tetap solid, sekaligus membantu transisi saat tim membangun serangan dari lini belakang.

Performa dua pemain anyar tersebut mendapat apresiasi dari pelatih Persija, Mauricio Souza. Menurutnya, Alaeddine dan Fajar memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting tim ke depan.