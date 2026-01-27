Persib Bandung Berharap Kontribusi Layvin Kurzawa Sesuai Ekspektasi

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi memperkenalkan Layvin Kurzawa sebagai rekrutan anyar untuk mengarungi BRI Super League 2025/26.

Mantan bintang Paris Saint Germain (PSG) itu diperkenalkan langsung di hadapan ribuan Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1), seusai Persib menaklukkan PSBS Biak.

Dengan mengenakan atribut Persib dan didampingi Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar, Kurzawa menyapa suporter setia Maung Bandung.

“Sampurasun, Bobotoh,” ucap Kurzawa yang langsung disambut sorak sorai penonton.

Pemain asal Prancis itu dikontrak hingga akhir musim kompetisi BRI Super League 2025/26. Kehadiran Kurzawa menjadikannya sebagai pemain Prancis kedua di skuad Persib musim ini setelah Andrew Jung, di bawah arahan pelatih Bojan Hodak.

Nama Kurzawa bukan sosok asing di sepak bola Eropa. Ia dikenal sebagai pemain kelas dunia yang turut membawa PSG meraih lima gelar juara Liga Prancis, masing-masing pada musim 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, dan 2023/24.

Selama membela PSG, Kurzawa juga pernah satu tim dengan deretan bintang dunia seperti Lionel Messi, Neymar Jr, dan Kylian Mbappe.

Di level internasional, Kurzawa telah mencatatkan 13 caps bersama Timnas Prancis (Les Bleus), tampil dalam laga persahabatan, kualifikasi Piala Dunia, hingga kualifikasi Piala Eropa.