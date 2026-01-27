Misi Bertahan di BRI Super League, Persijap Jepara Borong Pemain Berpengalaman dari India

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara menunjukkan keseriusannya bertahan di BRI Super League 2025/26 dengan bergerak agresif pada bursa transfer paruh musim.

Manajemen Laskar Kalinyamat rela menggelontorkan dana tidak sedikit demi merombak komposisi skuad untuk putaran kedua kompetisi.

Langkah paling mencolok dilakukan dengan mendatangkan sejumlah pemain asing berpengalaman dari Indian Super League, salah satu liga paling kompetitif di Asia Selatan.

Terkini, Persijap resmi merekrut Alexis Nahuel Gomez dan Carlos Henrique Franca. Keduanya sebelumnya memperkuat Mohammedan SC, klub dengan tradisi kuat dan atmosfer kompetisi tinggi di India.

Kehadiran dua pemain tersebut diharapkan mampu menambah kreativitas, agresivitas, serta keseimbangan permainan Persijap, baik saat menyerang maupun bertahan.

Tak berhenti di situ, Persijap juga mengamankan jasa Iker Guarrotxena Vallejo dan Borja Herrera Gonzalez, dua pemain yang memiliki rekam jejak impresif bersama FC Goa.

Pengalaman mereka di level tertinggi sepak bola India diyakini dapat memberi dampak signifikan, khususnya dalam aspek mental bertanding dan penguasaan tempo permainan.

Nama lain yang tak kalah menyita perhatian adalah Jose Luis Espinosa Arroyo atau Tiri, mantan pemain Mumbai City FC. Tiri dikenal sebagai salah satu pemain terbaik Indian Super League musim 2023/24, berkat performa konsisten dan kontribusi krusialnya bersama klub raksasa India tersebut.