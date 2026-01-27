Persib Bandung Tambah Amunisi: Kurzawa Bawa Kualitas, Dion Markx Investasi Masa Depan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan kedatangan dua pemain anyar, Layvin Kurzawa dan Dion Markx, ditujukan untuk menambah kekuatan tim menghadapi putaran kedua BRI Super League 2025/2026.

Bojan menjelaskan Persib membutuhkan tambahan pemain di sektor pertahanan setelah dua pemain sebelumnya, Rezaldi Hehanusa dan Hamra Hehanusa, dipinjamkan ke Persik Kediri hingga akhir musim.

“Dua pemain baru ini bagus untuk kami. Sebab, kami agak kekurangan stok setelah Rezaldi dan Hamra pergi. Kami butuh tambahan di bek kiri dan satu bek tengah,” ujar Bojan.

Pelatih asal Kroasia itu menyebutkan, Layvin Kurzawa direkrut untuk mengisi kebutuhan di posisi bek kiri, sementara Dion Markx disiapkan sebagai tambahan di sektor bek tengah.

Khusus untuk Dion Markx, Bojan berharap pemain Timnas U-23 Indonesia tersebut mampu berkembang dan menembus tim utama, mengikuti jejak Kakang Rudianto dan Robi Darwis yang kini menjadi andalan Persib.

Menurut Bojan, kehadiran Dion juga membuat Persib semakin kaya opsi pemain muda. Saat ini, Maung Bandung telah memiliki sejumlah pemain U-23 seperti Zulkifli Lukmansyah, Nazriel Alvaro, dan Fitrah Maulana.

“Dion itu seperti Kakang dan Robi, dia pemain U-23. Kami mencari pemain muda yang bisa berkembang pesat dalam waktu singkat,” katanya.

“Mereka adalah masa depan klub. Semua harus berlatih dan mendapatkan kesempatan, lalu kita lihat siapa yang bisa masuk tim utama,” imbuh Bojan.