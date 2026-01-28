Arema FC Pinjam Kiper Persis Solo Gianluca Pandeynuwu

jateng.jpnn.com, MALANG - Arema FC resmi mendatangkan penjaga gawang Gianluca Claudio Pandeynuwu dengan status pinjaman hingga akhir musim BRI Super League 2025/2026.

Kiper berusia 28 tahun itu dipinjam dari Persis Solo untuk memperkuat kedalaman skuad Singo Edan.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan perekrutan Gianluca merupakan hasil evaluasi manajemen bersama tim pelatih, khususnya di sektor penjaga gawang.

“Setelah evaluasi, kami menilai posisi penjaga gawang masih membutuhkan tambahan kekuatan. Kesepakatan peminjaman ini merupakan hasil persetujuan antara Arema FC dan Persis Solo,” kata Yusrinal, Rabu (28/1).

Kedatangan Gianluca membuat persaingan di bawah mistar gawang Arema FC semakin ketat. Saat ini, Arema sudah memiliki tiga penjaga gawang, yakni Lucas Frigeri, Adi Satryo, dan Andrian Casvari.

Yusrinal yang akrab disapa Inal optimistis persaingan tersebut akan berjalan sehat dan berdampak positif bagi performa tim.

“Kami berharap para kiper bisa bersaing secara sportif untuk mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Marcos Santos. Semoga Gianluca juga bisa cepat beradaptasi di Arema FC,” ujarnya.

Berdasarkan data Transfermarkt, Gianluca Pandeynuwu mencatatkan total 270 menit bermain bersama Persis Solo pada musim ini dari tiga kali penampilan. Namun, dalam kesempatan tersebut, dia belum mencatatkan satu pun clean sheet dan kebobolan tujuh gol.