Manchester United Diterpa Kabar Buruk, Pemain Ini Bakal Absen 10 Pekan

Rabu, 28 Januari 2026 – 12:20 WIB
Pemain Manchester United, Patrick Dorgu mendapat perawatan medis dalam pertandingan Liga Inggris 2025/26 lawan Arsenal di Emirates Stadium pada Minggu (25/1/2026). X.com/ManUtd

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United mendapat kabar kurang menggembirakan setelah Patrick Dorgu diperkirakan harus menepi cukup lama akibat cedera hamstring.

Pemain muda asal Denmark itu terancam absen hingga sekitar 10 pekan.

Hasil pemindaian menunjukkan Dorgu mengalami cedera hamstring yang membutuhkan waktu pemulihan cukup panjang.

“Patrick Dorgu diperkirakan akan menepi sekitar 10 pekan setelah hasil pemindaian menunjukkan dia mengalami cedera hamstring,” tulis The Athletic, Rabu (28/1).

Cedera tersebut dialami Dorgu saat Manchester United menghadapi Arsenal pada Minggu lalu. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Setan Merah itu, Dorgu mengalami masalah hamstring ketika mengejar umpan panjang di babak kedua.

Padahal, pemain berusia 21 tahun tersebut tampil impresif dengan mencetak satu gol melalui tendangan setengah voli dari luar kotak penalti.

Hingga kini, pihak Manchester United masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan tingkat keparahan cedera. Namun, laporan menyebutkan cedera tersebut lebih serius dari perkiraan awal.

“Durasi pemulihan masih terus dievaluasi, tetapi cedera ini ternyata lebih serius daripada sekadar kram seperti yang sempat diharapkan sebelumnya,” lanjut laporan tersebut.

Sumber antara
