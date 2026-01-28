John Herdman Pantau Langsung Kualitas Pemain Liga Indonesia

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman menegaskan pentingnya melakukan pengamatan langsung terhadap klub-klub Liga Indonesia atau BRI Super League guna memperoleh gambaran utuh mengenai kualitas pemain sebelum mengambil keputusan strategis.

Saat menyaksikan sesi latihan Persija Jakarta, Herdman mengaku masih berada pada tahap awal dalam menilai kompetisi domestik.

Dia tidak hanya menyoroti kemampuan teknis pemain, tetapi juga perilaku serta kebiasaan para pemain timnas saat berada di lingkungan klub masing-masing.

“Penting untuk meluangkan waktu dan mendapatkan penilaian yang lebih dalam tentang liga dan kualitasnya. Saya datang melihat latihan hari ini, bagaimana perilaku dan kebiasaan para pemain timnas saat berlatih. Saya perlu melihat semuanya,” kata Herdman.

Pelatih asal Inggris itu mengapresiasi keterbukaan Persija Jakarta yang memberikan akses penuh kepada jajaran pelatih timnas untuk memantau latihan secara langsung sekaligus berdiskusi dengan tim kepelatihan klub.

“Keramahtamahan Persija hari ini sangat fantastis. Pelatihnya membuka pintu bagi kami untuk menonton latihan dan sangat terbuka dengan masukannya,” ujarnya.

Baca Juga: Arema FC Pinjam Kiper Persis Solo Gianluca Pandeynuwu

Menurut Herdman, pendekatan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat antara tim nasional dan klub-klub peserta Liga Indonesia.

Dia juga ingin memastikan para pemain memahami bahwa performa mereka di level klub selalu berada dalam radar tim pelatih timnas Indonesia.