Kurzawa Mulai Latihan Perdana di Persib Bandung, tetapi...

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Aura bintang Eropa mulai terasa di lapangan latihan Persib Bandung. Namun, kehadiran Layvin Kurzawa belum serta-merta membuatnya langsung diproyeksikan turun di laga kompetitif.

Pemain anyar Persib Bandung itu menjalani latihan perdananya bersama Maung Bandung pada Rabu (28/1). Latihan ini menjadi bagian dari proses adaptasi Kurzawa jelang pertandingan BRI Super League pekan ke-19 melawan Persis Solo, Sabtu (31/1), di Stadion Manahan, Solo.

Meski demikian, pelatih Persib Bojan Hodak memastikan bek asal Prancis tersebut belum akan dibawa ke Solo.

Kurzawa baru mengikuti sesi latihan ringan bersama tim. Berdasarkan keterangan dari laman resmi Persib, mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu hanya bergabung saat pemanasan sebelum melanjutkan program pemulihan kebugaran secara mandiri.

Latihan ini dijalani tiga hari setelah Kurzawa diperkenalkan secara resmi kepada publik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1), usai kemenangan Persib atas PSBS Biak dengan skor 1-0.

Bojan Hodak menegaskan keputusan tidak membawa Kurzawa murni karena pertimbangan kondisi fisik pemain.

Baca Juga: Persib Bandung Berharap Kontribusi Layvin Kurzawa Sesuai Ekspektasi

“Dia tidak dibawa karena harus berlatih terlebih dahulu. Pemain tidak bisa datang lalu langsung bermain. Itu berisiko cedera,” ujar Hodak.

Sementara itu, untuk rekrutan anyar lainnya, Dion Markx, Hodak menyebut pemain timnas Indonesia U-23 tersebut baru akan tiba di Tanah Air dalam waktu dekat.