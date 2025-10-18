Bojan Hodak Menilai Persis Solo Bisa Merepotkan Persib Bandung

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan timnya tidak akan menganggap enteng Persis Solo jelang pertemuan kedua tim di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1) sore.

Meski Persis Solo saat ini masih menghuni posisi terbawah klasemen BRI Super League 2025/2026, Bojan menilai perkembangan tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut cukup signifikan.

“Mereka sudah menunjukkan peningkatan,” ujar Bojan Hodak, Rabu (28/1).

Persis Solo sejauh ini baru mencatat satu kemenangan dari 17 pertandingan terakhir. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Bojan lengah. Dia menilai perubahan di dalam skuad Persis membuat laga akhir pekan nanti berpotensi berjalan sulit.

Pada bursa transfer Januari, Persis Solo melakukan perombakan pemain dengan mendatangkan sejumlah nama baru. Tiga pemain lokal yang bergabung adalah Alfriyanto Nico, Kadek Raditya, dan Yabes Roni.

Selain itu, Persis juga memperkuat lini tim dengan lima pemain asing, yakni Roman Paparyga, Dusan Mijic, Luka Dumancic, Miroslav Maricic, dan Vukasin Vranes.

Bojan juga menyoroti penampilan Persis pada pertandingan terakhir saat menghadapi Borneo FC. Meski kalah tipis 0-1, menurutnya Persis tampil cukup baik.

“Di pertandingan itu mereka sebenarnya tidak layak kalah. Semua tim selalu tampil maksimal saat menghadapi Persib, jadi kami harus siap,” katanya.