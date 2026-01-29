Dewangga Termotivasi Bawa Persib Bandung Lanjutkan Tren Positif di Solo

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Bek sayap Persib Bandung Alfeandra Dewangga menyatakan timnya memiliki motivasi besar menjelang laga melawan Persis Solo pada pekan ke-19 BRI Super League. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (30/1) sore.

Dewangga menegaskan seluruh pemain Persib bertekad mempertahankan hasil positif yang telah diraih dalam beberapa pertandingan terakhir.

“Kami ingin terus menjaga tren kemenangan sampai akhir musim,” kata Dewangga, Rabu (28/1).

Menurut mantan pemain PSIS Semarang itu, setiap pertandingan kini memiliki arti penting bagi Maung Bandung. Dia menilai konsistensi menjadi kunci bagi Persib untuk tetap bertahan di papan atas klasemen.

Saat ini, Persib Bandung menempati posisi teratas klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 41 poin dari 18 laga.

Persib juga tengah berada dalam kondisi positif setelah mencatat dua kemenangan beruntun, masing-masing saat menghadapi Persija Jakarta dan PSBS Biak.

Dewangga menyebut kemenangan atas PSBS Biak memberikan banyak pelajaran bagi tim, terutama terkait kerja keras yang harus terus dijaga pada laga-laga berikutnya.

“Kami belajar banyak dari pertandingan terakhir. Itu jadi bekal penting untuk laga selanjutnya,” ujarnya.