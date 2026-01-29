Persis Solo Datangkan Pemain Asal Ukraina, Ini Sosoknya

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo kembali menambah amunisi pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026. Kali ini, Laskar Sambernyawa resmi merekrut penyerang asing Roman Papryga guna meningkatkan daya gedor tim.

Pemain asal Ukraina tersebut dikontrak hingga akhir musim dan diharapkan mampu membantu Persis keluar dari tekanan di papan bawah klasemen.

Papryga mengakui situasi Persis Solo saat ini tidak mudah. Namun, dia optimistis klub dapat bangkit dan bertahan di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia.

Baca Juga: Arema FC Pinjam Kiper Persis Solo Gianluca Pandeynuwu

“Saya memahami posisi Persis di klasemen tidak ideal. Tantangannya besar, tetapi saya akan berusaha maksimal dan memberikan segalanya agar tim ini bisa bertahan di Liga,” kata Papryga.

Dia menegaskan siap bekerja keras sejak latihan hingga pertandingan demi membantu Persis meraih hasil positif.

“Saya tidak sabar untuk segera bermain dan berjuang memenangkan pertandingan bersama tim ini,” ujarnya.

Papryga juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada manajemen Persis Solo atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, kesempatan bergabung dengan Persis menjadi tantangan penting dalam kariernya.

“Persis adalah klub dengan sejarah panjang dan memiliki nama besar di Liga. Saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini,” katanya.