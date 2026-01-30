Persebaya Minim Striker Lokal, Bernardo Tavares Maksimalkan Malik Risaldi

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menghadapi keterbatasan opsi pemain lokal di sektor lini serang menjelang sisa kompetisi BRI Super League 2025/26.

Sepeninggal Rizky Dwi, skuad Bajol Ijo belum menemukan penyerang lokal yang dinilai sepadan sebagai pengganti.

Kondisi tersebut membuat pelatih Persebaya Bernardo Tavares memilih memaksimalkan potensi pemain yang sudah ada, salah satunya Malik Risaldi.

Pemain yang pernah membela Persela Lamongan dan Madura United FC itu kini mendapat kepercayaan untuk menjadi bagian penting di lini depan.

Malik diplot melengkapi trio serangan bersama Bruno Moreira, Gali Freitas, hingga striker anyar Bruno Paraiba. Meski posisi asli Malik adalah winger, ia beberapa kali dipercaya bermain sebagai penyerang tengah.

“Tidak mudah mendatangkan pemain lokal di bursa transfer kali ini, karena sebagian besar sudah terikat kontrak,” ujar Bernardo Tavares, Jumat (30/1).

Baca Juga: Dewangga Termotivasi Bawa Persib Bandung Lanjutkan Tren Positif di Solo

Pelatih asal Portugal itu menegaskan fleksibilitas menjadi kunci dalam situasi saat ini. Menurutnya, Malik memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi.

“Malik bisa bermain sebagai pemain sayap, bisa juga sebagai striker. Semua orang harus siap, ini target kami,” tegasnya.