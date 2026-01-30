Timnas Futsal Indonesia Menang atas Kirgistan, Coach Hector Souto: Hasil Ini Sangat Penting

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih tim nasional futsal Indonesia Hector Souto menilai kemenangan atas Kirgistan pada laga Grup A Piala Asia Futsal 2026 menjadi pengalaman penting bagi para pemain, terutama dalam menghadapi tekanan pertandingan internasional.

Souto menyebut sebagian pemain Indonesia masih berada dalam tahap awal beradaptasi dengan atmosfer laga besar di level Asia. Hal itu terlihat dari cara tim merespons situasi pertandingan yang menuntut konsentrasi dan pengambilan keputusan cepat.

“Kemenangan ini sangat penting, bukan hanya soal hasil, tetapi pengalaman. Beberapa pemain kami masih belajar bagaimana menghadapi tekanan di level Asia,” ujar Souto, Kamis (29/1).

Pada laga tersebut, Indonesia berhasil menaklukkan Kirgistan dengan skor 5-3, sekaligus memastikan tiket ke perempat final Piala Asia Futsal 2026.

Pelatih asal Spanyol itu lalu membandingkan kondisi Indonesia dengan Kirgistan, yang menurutnya memiliki keuntungan dari sisi pengalaman internasional. Sejumlah pemain Kirgistan diketahui berkarier di liga luar negeri seperti Rusia, Armenia, dan Uzbekistan.

“Saya berharap suatu hari pemain Indonesia juga bisa bermain di luar negeri. Jika hanya bermain di sini, kami seperti hidup di dalam gelembung. Kami harus memecah gelembung itu untuk meningkatkan level,” tegasnya.

Menurut Souto, peningkatan kualitas futsal nasional bisa ditempuh melalui dua jalur. Pertama, menghadirkan pemain asing berkualitas ke liga domestik. Kedua, mendorong pemain Indonesia berkiprah di luar negeri agar terbiasa dengan ritme dan standar internasional.

Menatap laga selanjutnya, Souto juga memberikan gambaran mengenai kekuatan Irak, calon lawan Indonesia pada pertandingan penentuan juara Grup A, Sabtu (31/1).