Seusai Absen, Eliano Reijnders Siap Perkuat Persib Bandung Hadapi Persis Solo

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pemain serba bisa Eliano Reijnders menegaskan dirinya siap kembali memperkuat Persib Bandung saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-19 BRI Super League di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1) pukul 15.30 WIB.

Eliano memastikan kondisinya dalam keadaan prima setelah pada laga pekan sebelumnya harus absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning.

Dengan waktu pemulihan dan persiapan yang lebih panjang dibandingkan rekan setimnya, pemain berdarah Belanda itu mengaku tak sabar kembali merumput.

“Minggu lalu saya tidak bermain. Jadi, saya punya waktu istirahat lebih banyak. Saya bugar,” ujar Eliano Reijnders.

Mantan pemain PEC Zwolle tersebut menegaskan dirinya dan seluruh pemain Persib akan bekerja keras demi meraih hasil maksimal guna menjaga posisi puncak klasemen.

Saat ini, Persib Bandung masih kokoh di peringkat pertama klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 41 poin dari 18 pertandingan, sementara Persis Solo berada di posisi juru kunci.

Meski terpaut jauh di papan klasemen, Eliano menolak meremehkan kekuatan Laskar Sambernyawa. Ia menilai setiap pertandingan di liga tetap menyimpan potensi kejutan.

“Di liga ini segalanya mungkin terjadi. Kami harus tetap fokus, bermain sebagai tim, dan memenangkan pertandingan,” tegasnya.