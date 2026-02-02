Hadapi Arema FC, Persijap Jepara Wajib Menang, Saatnya Keluar dari Zona Merah

jateng.jpnn.com, MALANG - Persijap Jepara menghadapi tantangan besar pada pekan ke-19 BRI Super League 2025/26. Laskar Kalinyamat akan bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (2/2) pukul 15.30 WIB.

Laga ini krusial bagi tim asal Jawa Tengah tersebut. Persijap masih tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 12 poin, atau masih berada di zona degradasi.

Di bawahnya ada Semen Padang FC (11 poin) dan Persis Solo (10 poin). Sementara itu, batas aman ditempati PSBS Biak di posisi ke-15 dengan 17 poin.

Situasi itu membuat Persijap tak punya banyak pilihan selain mencuri poin di kandang Singo Edan. Tambahan angka, apalagi kemenangan, sangat dibutuhkan untuk memangkas jarak dari zona aman.

Pelatih Persijap Divaldo Alves menegaskan timnya datang dengan motivasi tinggi seusai meraih kemenangan penting pada pekan sebelumnya.

“Saat ini tim kami masih berada di zona merah. Laga pekan sebelumnya kami sudah mendapatkan tiga poin dan berikutnya harus tetap bisa melakukannya lagi,” ujar Divaldo.

Kemenangan dua gol tanpa balas atas PSM Makassar di Jepara memang menjadi suntikan moral bagi skuad Persijap. Kepercayaan diri para pemain disebut meningkat, terutama untuk misi keluar dari jerat papan bawah.

Divaldo juga memastikan kondisi timnya siap tempur. Dia menilai para pemain asing yang baru bergabung mulai paham dengan pola permainan yang diinginkan.