Dion Markx Mulai Jalani Latihan di Persib Bandung, Begini Kesan Bojan Hodak

Rabu, 04 Februari 2026 – 14:45 WIB
Rekrutan anyar Persib Bandung Dion Markx mulai menjalani latihan bersama tim di bawah arahan pelatih Bojan Hodak di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (3/2). Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Rekrutan anyar Persib Bandung Dion Markx mulai menjalani latihan bersama tim di bawah arahan pelatih Bojan Hodak di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (3/2).

Kehadiran bek muda keturunan Belanda ini menjadi salah satu kejutan Persib pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/26, selain nama besar Layvin Kurzawa.

Hodak mengaku mendapat kesan positif setelah melihat langsung kualitas Dion dalam sesi latihan.

Meski masih berusia muda, pemain kelahiran Nijmegen, Belanda itu dinilai memiliki potensi besar sebagai bek tengah masa depan Maung Bandung.

“Dion adalah pemain muda, dia punya kualitas. Dia masih perlu beradaptasi dengan liga di sini, dan saya rasa dia akan bagus untuk masa depan Persib,” ujar Hodak, Rabu (4/2).

Pelatih asal Zagreb, Kroasia tersebut menegaskan proses adaptasi menjadi hal penting bagi Dion, mengingat atmosfer kompetisi Indonesia berbeda dengan Eropa.

Namun, Hodak membuka peluang sang pemain bisa langsung mendapat menit bermain dalam waktu dekat.

Persib dijadwalkan menghadapi Malut United pada pekan ke-20 liga, Jumat (6/2) di Stadion GBLA.

