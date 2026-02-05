Resmi Gabung Persija Jakarta, Mauro Zijlstra: Saya Sangat Senang

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Striker muda Indonesia Mauro Nils Zijlstra bergabung ke Persija Jakarta dalam bursa transfer tengah musim BRI Super League 2025/26.

Mauro resmi yang dikontrak selama 2,5 musim tidak hanya menjadi tambahan opsi di lini depan musim ini, tetapi juga simbol komitmen Persija dalam menyiapkan kerangka tim yang kompetitif untuk 1-2 musim ke depan.

Direktur Persija Mohamad Prapanca menegaskan perekrutan Mauro merupakan langkah strategis klub untuk memenuhi target musim ini, sekaligus sejalan dengan rencana jangka panjang.

Dia pun meyakini bahwa Persija bisa menjadi wadah Mauro berkembang ke level yang lebih tinggi.

"Kami melihat Mauro sebagai pemain muda dengan potensi besar dan masa depan yang menjanjikan. Di musim ini dirinya akan menambah kedalaman skuat Persija. Selain itu, kehadiran Mauro adalah bagian dari proses membangun tim yang kuat, bukan hanya untuk satu musim, tetapi untuk beberapa musim ke depan," ujar Prapanca, Rabu (4/2).

Sementara itu, Mauro sangat antusias bisa berseragam Persija. Dia paham bahwa tantangan tak akan mudah, jadi dia akan melewatinya dengan tekad kuat.

"Saya sangat siap menyambut tantangan bersama Persija. Persija adalah tim besar yang memiliki target juara musim ini. Saya sangat antusias menerima tantangan ini. Saya sangat senang, begitu pun keluarga saya. Seperti yang saya bilang, Persija adalah klub besar. Jadi saya sangat senang berada di sini," ucap Mauro.

Pemain kelahiran Zaandam, Belanda, 9 November 2004, itu tumbuh dalam ekosistem sepak bola Belanda yang dikenal melahirkan banyak pemain berkualitas.