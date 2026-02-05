Persis Solo Bongkar Skuad! Kapten Tim & Top Skor Asal Jepang Dipinjamkan, 9 Pemain Asing Baru Datang

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo benar-benar menunjukkan bahwa mereka tidak main-main menghadapi paruh musim BRI Super League 2025/26. Laskar Sambernyawa melakukan perombakan besar-besaran, terutama di sektor pemain asing.

Langkah yang paling mengejutkan adalah dilepasnya dua pemain Jepang yang selama ini jadi tulang punggung tim, yakni Sho Yamamoto dan Kodai Tanaka. Keduanya resmi dipinjamkan hingga akhir musim, meski manajemen tidak mengungkap klub tujuan.

Sho Yamamoto bukan nama sembarangan. Gelandang asal Jepang itu adalah kapten tim Persis sejak awal musim. Dari 19 pertandingan yang sudah dijalani Persis, Sho tampil dalam 15 laga dan hampir selalu bermain penuh 90 menit.

“Sho Yamamoto akan menjalani masa peminjaman hingga akhir musim ini,” tulis pernyataan resmi klub melalui akun Instagram mereka, Rabu (4/2) malam.

Tak kalah mengejutkan adalah keputusan meminjamkan Kodai Tanaka. Striker asal Jepang tersebut justru berstatus sebagai top skor sementara Persis musim ini dengan koleksi tujuh gol. Hebatnya lagi, Tanaka selalu tampil di seluruh 19 pertandingan Persis sejauh ini.

“Persis secara resmi meminjamkan Kodai Tanaka untuk periode musim ini,” demikian pernyataan klub.

Di balik kepergian dua pilar itu, Persis ternyata sedang membangun wajah baru. Pada bursa transfer paruh musim ini, manajemen sudah mendatangkan sembilan pemain asing.

Mereka adalah kiper Vukasin Vranes, Dusan Mijic, Andrei Alba, Miroslav Maricic, Luka Dumancic, Roman Paparyga, Dimitri Lima, Jefferson Carioca, serta mantan striker Timnas Brasil U-23, Clayton Silva.