Persib Bandung Vs Malut United: Dedi Kusnandar Tak Ingin Sekadar jadi Penonton

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Dedi Kusnandar tak ingin sekadar jadi penonton setelah kembali ke Persib Bandung. Gelandang yang akrab disapa Dado itu mengincar kesempatan tampil sejak menit awal saat Maung Bandung menjamu Malut United FC pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2).

Kembalinya Dado ke Bandung bukan sekadar pulang, tetapi juga membawa misi. Dia adalah bagian penting dari skuad Persib yang mencetak sejarah juara back to back musim lalu.

Setelah masa peminjaman di Bhayangkara Presisi Lampung FC, kini ia siap kembali berkontribusi menjaga Persib tetap di jalur juara.

“Pertama, tidak dipungkiri, sangat senang. Bagi saya tidak mudah meninggalkan klub yang saya bela sudah hampir lebih dari 10 tahun, sangat bangga dan balik ke Persib pasti sangat terharu, senang,” ujar Dado.

Laga kontra Malut United pun terasa emosional. Pasalnya, Persib akan berhadapan dengan sejumlah mantan pemain kunci mereka musim lalu, seperti top skor David da Silva, Ciro Alves, Tyronne del Pino, hingga Gustavo Franca. Nama-nama itu tentu tak asing bagi Dado.

Meski begitu, dia menegaskan profesionalisme tetap di atas segalanya. Pertemanan diletakkan di luar lapangan, sementara di atas rumput pertandingan hanya ada menang.

“Pastinya kalau di luar lapangan pasti kita berteman, tetapi kami di dalam lapangan 90 menit sebagai lawan harus profesional. Kami membela tim masing-masing dan kami profesional untuk membela Persib saya pribadi untuk 3 poin, walaupun tahu di sana banyak teman-teman, tetapi di dalam lapangan kami 90 menit untuk fight buat tim,” tegasnya. (jpnn)