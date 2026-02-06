Indonesia Tembus Final Piala Asia Futsal, Hector Souto Tak Kuasa Menahan Tangis

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto tak mampu menyembunyikan emosinya seusai mengantarkan skuad Garuda mencetak sejarah baru di Piala Asia Futsal 2026.

Indonesia memastikan tiket ke partai final setelah menaklukkan raksasa Asia, Jepang, dengan skor dramatis 5-3 pada laga semifinal yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis.

Kemenangan bersejarah itu bahkan membuat Souto menangis. Bukan semata karena euforia tembus ke final, melainkan karena pikirannya melayang jauh ke Spanyol, tempat pasangan dan bayi kecilnya menunggu.

“Pertama-tama, saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk pasangan saya yang sedang merawat bayi kami di Spanyol. Sangat sulit berada jauh dari keluarga, dan itulah alasan saya menangis,” ujar Souto dalam jumpa pers seusai laga.

Pelatih asal Spanyol itu mengakui sejak awal sudah memperkirakan laga kontra Jepang akan berjalan sangat berat, bahkan berpotensi ditentukan hingga babak tambahan waktu.

“Mengenai pertandingan, ini benar-benar laga yang berat, seperti yang sudah saya perkirakan,” kata Souto.

Indonesia sejatinya tampil menjanjikan di awal laga. Dua gol cepat dicetak melalui Samuel Eko pada menit ke-12 dan gol bunuh diri Takehiro Motoishi (23’).

Namun, Jepang menunjukkan mental juara dengan menyamakan kedudukan hanya dalam lima menit lewat gol Takehiro (31’) dan Kazuya Shimizu (35’).