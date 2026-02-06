Indonesia Hadapi Iran di Final Piala Asia Futsal, Hector Souto: Kami Tak Takut

JPNN.com

Jumat, 06 Februari 2026 – 13:38 WIB
Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto saat menghadiri jumpa pers pasca pertandingan semifinal Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026) menghadapi Jepang. Laga semifinal ini dimenangkan Indonesia dengan skor 5-3. (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto menegaskan timnya akan menghadapi Iran di partai final Piala Asia Futsal 2026 tanpa rasa takut sedikit pun.

Laga final antara Indonesia vs Iran akan digelar di Indonesia Arena, Sabtu (7/2) pukul 19.00 WIB. Ini menjadi final pertama sepanjang sejarah bagi futsal Indonesia, sementara Iran datang sebagai raksasa Asia dengan pengalaman tampil di final untuk ke-16 kalinya.

Iran bukan hanya langganan final, tetapi juga tim tersukses di Piala Asia Futsal dengan koleksi 13 gelar juara. Namun, fakta tersebut sama sekali tidak membuat Souto gentar.

“Kalau menurut Anda trofi sudah milik Iran, silakan rayakan bersama mereka. Namun, bagi saya, trofi itu masih harus diperebutkan,” kata Souto saat menjawab pertanyaan wartawan asal Uzbekistan dalam jumpa pers pascalaga semifinal melawan Jepang, Kamis (5/2).

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan Indonesia tetap punya kartu untuk dimainkan, meski sadar kualitas lawan berada di level tertinggi Asia.

“Tentu Iran punya pemain hebat dan fisik yang kuat, tapi kami akan memainkan kartu kami,” tegasnya.

Iran sendiri berstatus juara bertahan dan menjadi salah satu dari dua tim paling dominan di Piala Asia Futsal bersama Jepang. Di level global, Iran kini menempati peringkat kelima ranking FIFA, tepat di bawah Brasil, Portugal, Spanyol, dan Argentina.

Pada edisi 2026 ini, Iran melangkah ke final dengan catatan sempurna. Tim asuhan Vahid Shamsaee itu menyapu bersih lima kemenangan, termasuk saat menyingkirkan Irak 4-2 di semifinal.

Sumber antara
