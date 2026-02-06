PSIM Vs Persis Solo Sore Ini: Laskar Sembernyawa Siap Menang

jateng.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persis Solo akan menghadapi laga sarat gengsi bertajuk Derby Mataram pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26.

Laskar Sambernyawa dijadwalkan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/1) dengan kickoff pukul 15.30 WIB.

Bagi Persis, laga ini punya arti sangat penting. Saat ini, tim asal Kota Bengawan itu masih terpuruk di dasar klasemen atau posisi juru kunci. Dari 19 pertandingan yang telah dijalani, Persis baru mengoleksi 10 poin hasil dua kemenangan, empat kali imbang, dan 14 kekalahan.

Situasi itu berbanding terbalik dengan PSIM Yogyakarta. Sebagai tim promosi musim ini, Laskar Mataram justru tampil cukup meyakinkan dan kini bertengger di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 30 poin dari delapan kemenangan, enam hasil imbang, dan lima kekalahan.

Meski terpaut jauh di papan klasemen, status Derby Mataram membuat laga ini tak bisa diprediksi hanya dari angka. Gengsi, emosi, dan motivasi ekstra diyakini akan menjadi pembeda di atas lapangan.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija memastikan kondisi anak asuhnya siap tempur menghadapi tuan rumah. Pelatih yang akrab disapa Milo itu menyebut para pemainnya memiliki kepercayaan diri tinggi jelang laga penting ini.

Baca Juga: Mantan Pemain Liga Korea Selatan Ini Merapat ke Persis Solo

Milo memprediksi pertandingan akan berlangsung sengit, mengingat PSIM memiliki komposisi pemain yang solid, terutama dalam penguasaan bola. Meski demikian, ia tetap optimistis Persis mampu mencuri poin penuh di Bantul.

“Untuk derby ini kami punya target tinggi meskipun menghadapi tim yang bagus. Mereka sangat baik dalam penguasaan bola, ada Ze Valente dan beberapa pemain lokal lainnya. Tapi kami yakin bisa meraih hasil baik,” ujar Milo.