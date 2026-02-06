Apa Alasan Ivar Jenner Sepakat Gabung Dewa United? Begini Katanya

jateng.jpnn.com, BANTEN - Dewa United Banten FC resmi mendatangkan gelandang muda timnas Indonesia Ivar Jenner untuk memperkuat skuad Banten Warriors hingga akhir musim BRI Super League 2025/26.

Pemain berusia 22 tahun itu didatangkan dari klub Belanda FC Utrecht, dan diproyeksikan menjadi bagian penting dalam memperkokoh lini tengah Dewa United pada paruh musim ini.

Nama Ivar Jenner bukan sosok asing bagi publik sepak bola nasional. Dia telah menjadi langganan timnas Indonesia di berbagai ajang internasional dan dikenal sebagai gelandang dengan disiplin taktik serta visi permainan yang baik.

Dalam perkenalan resminya di Dewa United Arena, Tangerang, Jumat (6/2), Ivar mengungkapkan bahwa keputusannya bermain di Liga Indonesia diambil melalui pertimbangan matang.

“Sebelum memutuskan bermain di Liga Indonesia, saya sempat berdiskusi dengan Rafael, yang merupakan sahabat dekat saya. Dia menyampaikan bahwa Liga Indonesia merupakan kompetisi yang baik,” ujar Ivar.

Meski demikian, Ivar menegaskan pilihannya bergabung dengan Dewa United bukan semata soal kualitas liga, melainkan kebutuhan akan menit bermain demi perkembangan kariernya.

“Bagi saya saat ini yang terpenting adalah mendapatkan menit bermain. Karena itu, saya mengambil langkah ini agar bisa tampil secara reguler bersama tim utama, sebelum kembali ke Belanda atau melanjutkan karier di negara Eropa lainnya setelah musim berakhir,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan fokus dan komitmen Ivar untuk terus berkembang melalui kesempatan bermain yang konsisten.