Begini Kata Pelatih Jepang soal Peluang Indonesia di Final Piala Asia Futsal 2026

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih timnas futsal Jepang Kensuke Takahashi menyebut Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi juara Piala Asia Futsal 2026 saat menghadapi Iran di partai final.

Final Piala Asia Futsal 2026 akan mempertemukan Indonesia vs Iran di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2) pukul 19.00 WIB.

Keyakinan tersebut disampaikan Kensuke seusai timnya disingkirkan Indonesia dengan skor 3-5 pada laga semifinal yang digelar di Indonesia Arena, Kamis (5/2).

“Itu akan menjadi pertandingan yang sangat sengit dan sulit. Saya pikir Indonesia memiliki peluang bagus melawan Iran di final,” kata Kensuke dalam jumpa pers pascalaga.

Pelatih berusia 43 tahun itu menilai peluang Indonesia tidak hanya didasarkan pada kualitas permainan tim asuhan Hector Souto, tetapi juga faktor nonteknis yang sangat kuat, yakni status sebagai tuan rumah.

Dukungan lebih dari 10 ribu penonton di Indonesia Arena, menurut Kensuke, menjadi energi tambahan yang nyata bagi tim Garuda.

“Tentu saja Indonesia memiliki suporter yang sangat besar dan luar biasa. Tim Indonesia juga sedang berada dalam performa terbaik. Dengan dukungan kuat seperti ini, mereka punya potensi besar untuk menang melawan Iran,” ujarnya.

Kensuke mengaku tim Jepang merasakan langsung tekanan luar biasa dari atmosfer Indonesia Arena. Meski sempat mampu mengontrol permainan, Jepang kesulitan tampil lepas.