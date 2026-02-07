Timnas Futsal Indonesia Tanpa Tekanan di Final, Justru Iran yang Terbebani

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto memastikan anak asuhnya akan tampil tanpa beban saat menghadapi Iran pada final Piala Asia Futsal 2026.

Laga puncak tersebut akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2) pukul 19.00 WIB.

Menurut Souto, Indonesia tidak memiliki alasan untuk merasa tertekan. Pasalnya, ini merupakan kali pertama tim Garuda menembus partai final sepanjang sejarah keikutsertaan di ajang tersebut.

“Bagaimana mungkin kami mendapat tekanan jika ini adalah final pertama kami? Sementara Iran sudah memainkan 105 pertandingan di AFC dan hanya kalah empat kali. Di mana tekanan kami?” kata Souto dalam jumpa pers pra-pertandingan, Jumat.

Pelatih asal Spanyol itu justru menilai tekanan ada di kubu lawan. Iran datang dengan status raksasa futsal Asia yang telah meraih 13 gelar dari 17 edisi Piala Asia sejak pertama digelar pada 1999.

“Iranlah yang harus menanggung tekanan. Mereka punya tradisi juara, kualitas pemain yang bermain di luar negeri, dan ekosistem yang sangat kuat,” ujarnya.

Sepanjang sejarah, Iran sudah tampil di final sebanyak 15 kali. Dua kekalahan mereka terjadi pada 2014 di Vietnam dan 2022 di Kuwait, keduanya dari Jepang.

Sementara itu, perjalanan Indonesia menuju final menjadi catatan bersejarah. Tim Merah Putih sebelumnya mencatat pencapaian terbaik dengan menembus perempat final empat tahun lalu.