Pelatih Iran Waspadai Motivasi Tinggi Indonesia di Final Piala Asia Futsal

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih timnas futsal Iran Vahid Shamsaee memprediksi laga final Piala Asia Futsal 2026 melawan tuan rumah Indonesia akan berlangsung sengit dan menarik.

Partai puncak akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2) pukul 19.00 WIB.

Iran melaju ke final setelah menundukkan Irak 4-2, sementara Indonesia menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jepang 5-3 di semifinal.

Baca Juga: Begini Kata Pelatih Jepang soal Peluang Indonesia di Final Piala Asia Futsal 2026

“Saya percaya besok akan menjadi pertandingan yang menarik karena dua hal,” ujar Shamsaee dalam jumpa pers pra-pertandingan, Jumat (6/2).

Menurut dia, atmosfer suporter tuan rumah dan motivasi tinggi Indonesia menjadi faktor penting dalam laga nanti.

“Suporter Indonesia penuh gairah dan kami menghadapi tim yang pertama kali ke final dengan motivasi besar,” katanya.

Iran sendiri bukan tim sembarangan. Mereka akan memainkan final ke-16 sepanjang sejarah Piala Asia Futsal dan telah mengoleksi 13 gelar, menjadikan mereka sebagai kekuatan dominan di Asia.

Meski demikian, Shamsaee menegaskan timnya tidak akan meremehkan Indonesia. Dia menilai final adalah pertandingan baru di mana segala kemungkinan bisa terjadi.