Derbi Mataram Tanpa Gol, Persis Solo Masih Terbenam di Dasar Klasemen, Begini Kata Milo

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26.

Laga Derbi Mataram yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/2), berlangsung sengit dengan serangan silih berganti. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal memecah kebuntuan.

Hasil ini belum mampu mengangkat posisi Persis Solo dari dasar klasemen. Laskar Sambernyawa kini mengoleksi 11 poin dari 20 pertandingan, dengan catatan dua kemenangan, lima imbang, dan 13 kekalahan.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Menurutnya, tim menunjukkan perkembangan meski hasil belum maksimal.

“Ini merepresentasikan laga derbi yang sesungguhnya. Tidak mudah karena pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi dan kami semakin membaik di setiap laga. Hasil ini pantas dan tidak melemahkan kami,” ujar pelatih yang akrab disapa Milo.

Dalam pertandingan tersebut, kiper Persis Solo Vukasin Vranes tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga gawangnya tetap perawan.

Meski masih berada di posisi juru kunci, Milo menegaskan timnya akan terus melakukan evaluasi demi meraih kemenangan di laga berikutnya.

“Jika ada kesalahan, kami memperbaikinya bersama. Saya selalu berpikir untuk menang dan berusaha menyelesaikan masalah tim agar bisa meraih hasil maksimal,” katanya.