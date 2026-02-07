Persib Bandung Perkasa di Kandang, Catatanya Sempurna

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung terus menunjukkan keperkasaannya di kandang. Maung Bandung menjaga rekor sempurna setelah menaklukkan Malut United 2-0 pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26.

Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2), itu dimenangkan lewat gol penalti Thom Haye pada menit ke-38 dan gol penutup Saddil Ramdani di menit ke-87.

Kemenangan ini membuat Persib menyapu bersih 10 pertandingan kandang dengan kemenangan. Dari laga-laga tersebut, Persib mencetak 16 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui pertandingan berjalan tidak mudah. Dia menyebut perubahan strategi Malut United sempat menyulitkan timnya.

“Pertandingan yang sulit. Dari cara kami bermain, saya cukup senang. Mereka mengubah pendekatan dengan memainkan lima pemain belakang di babak pertama, dan itu cukup menjadi masalah bagi kami,” kata Hodak.

Setelah tertinggal, Malut United mencoba bermain lebih terbuka untuk mencari gol penyeimbang. Situasi itu justru memberi ruang bagi Persib untuk menekan.

Sejumlah peluang tercipta di babak kedua sebelum akhirnya Saddil Ramdani memastikan kemenangan lewat gol di menit akhir.

“Babak kedua ada ruang dari pertahanan mereka. Kami seharusnya bisa menambah gol. Namun, yang terpenting adalah tiga poin. Sekarang kami bermain dengan baik dan bisa fokus ke pertandingan Asia,” ujar Hodak.