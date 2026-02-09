Asa Persijap Jepara Bertahan di BRI Super League Masih Menyala

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di tengah tekanan papan bawah, Laskar Kalinyamat berhasil mencuri kemenangan penting saat menjamu Madura United pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (7/2) malam, Persijap menang tipis 1-0.

Gol semata wayang lahir pada menit ke-65. Berawal dari tusukan Carlos Franca di kotak penalti, bola justru mengenai Giovani Numberi dan berbelok ke gawang sendiri. Gol bunuh diri itu cukup untuk mengamankan tiga poin bagi tuan rumah.

Madura United sebenarnya bukan tanpa peluang. Beberapa kesempatan emas tercipta, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka pulang tanpa angka.

Kemenangan ini terasa sangat berharga. Persijap kini mengoleksi 15 poin dari empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan 13 kekalahan.

Lebih dari sekadar angka, hasil ini memperpanjang tren positif tim asal Jepara tersebut. Sebelumnya, Persijap mampu mencuri masing-masing satu poin dalam dua laga tandang berat di Bali dan Sulawesi.

Meski begitu, perjuangan masih jauh dari selesai.

Persijap saat ini masih berada di peringkat ke-17 dari 18 peserta. Di atasnya, Semen Padang juga mengoleksi 15 poin setelah menang 1-0 atas Persita. Sementara posisi juru kunci ditempati Persis Solo dengan 11 poin.