Persis Solo Tambah Amunisi, Dejan Tumbas Siap Angkat Lini Serang Laskar Sambernyawa

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo kembali menambah kekuatan di putaran kedua BRI Super League 2025/26. Kali ini, Laskar Sambernyawa resmi memperkenalkan striker asal Serbia Dejan Tumbas untuk mendongkrak daya gedor tim.

Kehadiran Tumbas melengkapi gelombang besar perombakan skuad asing Persis pada bursa transfer paruh musim. Total, sudah 10 pemain asing yang didatangkan manajemen.

Sebelumnya, Persis telah merekrut Vukasin Vranes, Dusan Mijic, Andrei Alba, Miroslav Maricic, Luka Dumancic, Roman Paparyga, Dimitri Lima, Jefferson Carioca, serta mantan striker timnas Brasil U-23 Clayton Silva.

Namun, Clayton Silva dipastikan tidak memperkuat Persis musim ini setelah dipinjamkan ke klub lain.

Dejan Tumbas bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Striker berpostur jangkung itu sebelumnya membela Persebaya Surabaya.

Pemain asal Serbia tersebut mengaku antusias memulai petualangan barunya di Kota Bengawan.

“Saya merasa sangat senang dan bangga bergabung dengan Persis. Ini klub dengan identitas kuat dan pendukung yang luar biasa. Sejak awal, saya merasa ini langkah yang tepat,” ujar Tumbas.

Dia menegaskan target utamanya adalah membantu Persis keluar dari situasi sulit dan bertahan di Super League.