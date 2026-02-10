Kurzawa Siap Bawa Persib Bandung Menang di Markas Ratchaburi

JPNN.com

Selasa, 10 Februari 2026 – 10:03 WIB
Bek Persib Layvin Kurzawa. Foto: diambil dari persib

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Bek sayap anyar Persib Bandung Layvin Kurzawa menegaskan tekad timnya untuk meraih kemenangan saat menghadapi Ratchaburi pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2).

Pemain asal Prancis itu menegaskan Persib datang dengan menang, tampil solid, dan menjaga gawang tetap aman.

“Target kami memenangkan pertandingan ini, bermain dengan mentalitas yang bagus, tidak kebobolan, dan bisa mencetak gol sesuai yang diinginkan,” ujar Kurzawa.

Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) tersebut baru sekitar sepekan menjalani latihan bersama skuad Maung Bandung. Meski demikian, dia langsung dibawa ke Thailand dan berpeluang menjalani debutnya.

Kurzawa mengaku belum mengetahui secara detail kekuatan Ratchaburi. Namun, dia memastikan laga tidak akan berjalan mudah.

Menurut dia, status Ratchaburi sebagai tim yang berhasil menembus babak 16 besar ACL II menjadi bukti kualitas lawan.

“Kami akan melihat nanti di pertandingan. Yang pasti, kami akan berusaha memberikan yang terbaik,” katanya.

