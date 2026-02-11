Persib Bandung Bertandang ke Markas Ratchaburi, Bojan Hodak Yakin Menang

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 06:27 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Ilustrasi Foto: persib.co.id

jateng.jpnn.com, THAILAND - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memprediksi laga melawan Ratchaburi FC pada leg pertama AFC Champions League (ACL) II akan berlangsung sengit.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2).

Bojan menilai laga tandang ini sangat krusial sebagai bekal menghadapi leg kedua yang akan digelar di Bandung.

“Saya percaya besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Terkadang cuaca berpengaruh, terkadang inspirasi pada hari itu juga menentukan,” ujar Bojan.

Pelatih asal Kroasia itu mengingatkan anak asuhnya agar tampil maksimal dan berusaha membawa pulang hasil positif dari Thailand.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa penentuan kelolosan tidak akan terjadi pada leg pertama.

“Saya rasa tidak ada yang akan diputuskan di pertandingan pertama ini. Semuanya akan ditentukan di Bandung pada pertandingan kedua nanti,” tegasnya.

Persib memiliki pengalaman menghadapi Ratchaburi pada laga pramusim 2025/2026. Saat itu, kedua tim bermain imbang 2-2.

