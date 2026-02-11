JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Hector Souto Masih Terpukul Seusai Indonesia Gagal Juara Piala Asia futsal, tetapi...

Hector Souto Masih Terpukul Seusai Indonesia Gagal Juara Piala Asia futsal, tetapi...

Rabu, 11 Februari 2026 – 07:00 WIB
Hector Souto Masih Terpukul Seusai Indonesia Gagal Juara Piala Asia futsal, tetapi... - JPNN.com Jateng
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto saat jumpa pers setelah final Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia melawan Iran di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Foto: ANTARA/RAUF ADIPATI

jateng.jpnn.com - Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto mengaku masih menyimpan rasa kecewa mendalam setelah timnya kalah dramatis dari Iran pada final Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Sabtu lalu.

Lewat unggahan di Instagram resminya, Selasa (10/2), pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan perasaannya yang belum sepenuhnya pulih.

“Masih terasa sakit,” tulis Souto.

Baca Juga:

Pada laga final tersebut, pertandingan berjalan penuh drama. Indonesia sempat tertinggal lebih dulu akibat gol cepat Iran, namun mampu bangkit dan berbalik unggul 3-1. Iran kemudian menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Di waktu normal, Garuda kembali memimpin 4-3, tetapi Iran lagi-lagi berhasil menyamakan skor menjadi 4-4.

Pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Indonesia bahkan sempat berada di ambang kemenangan setelah unggul 5-4 dua menit sebelum laga usai. Namun, harapan itu pupus setelah Iran mencetak gol penyeimbang saat tambahan waktu tersisa satu menit.

Baca Juga:

Skor 5-5 memaksa laga ditentukan melalui adu penalti. Pada babak ini, Indonesia harus mengakui keunggulan Iran dengan skor 4-5.

“Saya masih tidak percaya sejauh apa kita telah melangkah dengan begitu kuat. Namun, saya juga belum bisa memaafkan diri karena membiarkan final yang sudah ada di tangan kita terlepas,” ujar pelatih berusia 44 tahun itu.

Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto mengaku masih menyimpan rasa kecewa mendalam setelah timnya kalah dramatis dari Iran pada final Piala Asia Futsal.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   timnas futsal indonesia hector souto piala asia futsal 2026 indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU